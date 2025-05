Öffnung für Nicht-Christen - EKHN will neues Mitarbeitsgesetz

Die Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) hat ein Gesetzgebungsverfahren eröffnet, um auch Menschen ohne christliche Religionszugehörigkeit einzustellen.

Veröffentlicht am 10.05.25 um 17:13 Uhr

Ein Gesetz dazu werde voraussichtlich im Herbst verabschiedet, hieß es zum Abschluss der Frühjahrstagung der EKHN in Frankfurt. Bisher müssen Mitarbeiter in evangelischen Einrichtungen Mitglied in einer christlichen Kirche sein.

Es sei aber gängige Praxis, dass auch Menschen mit anderem oder ohne Glauben dort arbeiteten. Dies sei bisher nur mit einer Ausnahmeregelung möglich.