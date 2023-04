Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) hat im vergangenen Jahr die größten Austrittszahlen ihrer Geschichte verzeichnet.

Das teilte Kirchenpräsident Jung zum Auftakt der Landessynode am Donnerstag in Frankfurt mit. Rund 30.000 Menschen haben demnach die Kirche verlassen. Als Gründe dafür sehe er unter anderem das Thema sexualisierte Gewalt in Kirchen und ökonomische Belastungen. Es gehe nun darum, zu erkennen, "was jetzt zu tun ist und nicht zu übersehen, wo vielleicht längst schon Neues entsteht."