Ob Selbsthilfeprogramme für Menschen mit Depression oder Apps für Übergewichtige: Die Krankenkasse AOK berichtet von einer steigenden Nachfrage nach digitalen Gesundheitsanwendungen.

Bisher seien mehr als 2.400 Anträge auf solche Apps eingegangen - am häufigsten zur Therapie von Rückenschmerzen, hieß es am Sonntag. 58 Prozent der Nutzer bewerteten die digitalen Angebote in einer Befragung der AOK positiv.

Auch die Landesärztekammer sieht sie als sinnvolle Ergänzung, aber nicht als Ersatz des Arztbesuchs. Derzeit sind 45 digitale Anwendungen auf Rezept erhältlich.