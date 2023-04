Handprothese per Gedankensteuerung

Die modernen Prothesen der BGU in Frankfurt arbeiten mit künstlicher Intelligenz. Patientinnen und Patienten können sie per Gedankensteuerung trainieren und handhaben und dann alles mit ihnen machen wie mit einer richtigen Hand. Das ist eine echte Revolution für die Betreffenden und ermöglicht ihnen, trotz ihres schlimmen Unfalls wieder besser ins normale Leben einzusteigen. Wir schauen uns diese innovativen Prothesen mal genauer an.