Der hessische Bauernverband hat den Angriff auf Vize-Bundeskanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bei einer Blockadeaktion an der Nordsee verurteilt.

"Wir stehen für ein friedliches Miteinander und wollen mit Argumenten überzeugen", teilte Verbandspräsident Karsten Schmal am Freitag mit. "Persönliche Angriffe wie auf Bundesminister Habeck, Beleidigungen, Bedrohungen, Nötigung oder Gewalt lehnen wir daher stets ab." Habeck war am Donnerstag an der Nordsee an einer Fähre von Demonstranten daran gehindert worden, an Land zu gehen.

Der Verband distanziere sich "deutlich von allen Reichsbürgern, Verschwörungstheoretikern, radikalen Randalierern, rechtsextremistischen Gruppen und Umsturzpropagandisten" und lehne "hetzerische Symbole wie Galgen und Särge ab".

Am Montag will der Verband die hessische Aktionswoche für den Erhalt des Agrardiesels und die Befreiung von der Kfz-Steuer starten. Durch eine enge Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden will der Verband laut Schmal sicherstellen, dass Rettungskräfte bei den Protestaktionen nicht bei ihrer Arbeit behindert werden.