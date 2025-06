Heiraten immer unbeliebter So wenige Eheschließungen wie noch nie

Heiraten ist out, das zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Landesamts. Nur noch gut 25.000 Paare haben sich letztes Jahr trauen lassen. Damit setzt sich ein langfristiger Trend fort. Aber auch die Zahl der Scheidungen geht zurück.

Hochzeiten wie hier in Frankfurt finden in Hessen immer seltener statt. Bild © picture-alliance/dpa/Frank Rumpenhorst

"Willst du mich heiraten?" Diese Frage wird in Hessen immer seltener gestellt. Laut einer Mitteilung des Statistischen Landesamts vom Mittwoch haben sich im vergangenen Jahr nur 25.685 Paare auf dem Standesamt das Ja-Wort gegeben – ein Rückgang um 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr und der niedrigste Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1946.

Rückgang über die Jahre

Damit wurden pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern 4,1 Ehen geschlossen, wie aus den Daten hervorgeht. Auch diese Zahl ist in den vergangenen 30 Jahren zurückgegangen – 1995 lag sie noch bei 5,8, fünf Jahre zuvor sogar bei 6,3 Ehen pro 1.000 Einwohner.

Was den Menschen die Lust am Heiraten und an der Ehe genommen hat, ist den Angaben nicht zu entnehmen. Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) berichtet von einem Rückgang auch kirchlicher Eheschließungen. Sie bringt dies allerdings mit einem allgemeinen Mitgliederschwund in Verbindung.

Leichter Anstieg nach Corona

Zwischenzeitlich lag Heiraten auch mal wieder mehr im Trend. So stieg die Zahl der Heiratswilligen und ihr Anteil an der Bevölkerung nach 2008 an. Einen statistischen Peak gab es 2018. Damals wurden mehrere hundert gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften in Ehen umgewandelt und erstmals mitgezählt.

Kurzzeitig nach oben ging es außerdem noch einmal 2022. Grund dürfte sein, dass viele Paare ihre geplante Hochzeit wegen der Corona-Pandemie verschoben und später nachgeholt haben, als die Pandemie abebbte. Größere Feiern waren dann wieder zunehmend möglich. Am liebsten im August Ein beliebter Hochzeitstermin war im vergangenen Jahr der 24. Mai. An diesem Tag heirateten laut Statistischem Landesamts 413 Paare und damit mehr als an jedem anderen Tag im Jahr 2024. Gefragt war auch der 24. August mit 360 Eheschließungen. Mit 3.556 Hochzeiten war der August insgesamt der beliebteste Monat zum Heiraten. Die Statistik zeigt, dass die Zahl der Scheidungen ebenfalls seit einiger Zeit abnimmt. Stieg sie zwischen 1995 und 2004 entgegen dem sinkenden Heiratstrend an, zeigt die Scheidungskurve seitdem ebenfalls nach unten. Im Jahr 2023 wurden 10.170 Ehen in Hessen geschieden, für 2024 liegt noch kein Wert vor. Von "Unzucht" und "Kuppelei" Geht man in der Statistik 75 Jahre zurück, so stößt man auf Zahlen, die mit den heutigen nicht zu vergleichen sind. Im Jahr 1950 wurden in Hessen 46.154 Ehen geschlossen, das entsprach 10,7 Ehen pro 1.000 Einwohner. Verwundern darf das nicht. Immerhin war außerehelicher Geschlechtsverkehr, auch unter Verlobten, noch in den 1960er Jahren als sogenannte "Unzucht" strafbar. Immobilienbesitzer, die nicht verheirateten Paaren eine Wohnung zur Verfügung stellten, konnten wegen "Kuppelei" bestraft werden.