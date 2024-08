Jugend-Ombudsstelle in Frankfurt wird ausgebaut

Die in Frankfurt angesiedelte Ombudsstelle für Kinder- und Jugendrechte soll ausgebaut werden.

Das kündigte Sozialministerin Hofmann (SPD) am Mittwoch an. Ein neues Konzept solle nach und nach umgesetzt werden. Unter anderem soll nächstes Jahr eine Regionalstelle in Kassel aufgebaut werden. Über die Einrichtung einer weiteren in Südhessen wird nachgedacht. Die Ombudsstelle ist etwa für junge Menschen da, die in einer Einrichtung oder einer Pflegefamilie leben. Sie berät und vermittelt bei Konflikten zum Beispiel mit Trägern der Jugendhilfe.