Der am Montag gestorbene frühere Limburger Bischof Franz Kamphaus wird am nächsten Dienstag (5. November) im Limburger Dom in der Bischofsgruft beigesetzt.

Dem Requiem um 14.00 Uhr wird nach Kirchenangaben der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und Limburger Bischof Georg Bätzing vorstehen. Am Samstag (2. November), an Allerseelen, wird der Leichnam in der Stadtkirche in Limburg für alle Gläubigen aufgebahrt sein. Kamphaus starb am frühen Montagmorgen im Alter von 92 Jahren. Er stand 25 Jahre - von 1982 bis 2007 - an der Spitze des Bistums Limburg. Sein Wirken als Bischof fand bundesweit starke Beachtung.