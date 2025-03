Bätzing will auf Kritiker zugehen

Der katholische Limburger Bischof Georg Bätzing wünscht sich mehr Dialog mit Kirchenkritikern.

Veröffentlicht am 22.03.25 um 14:31 Uhr

"Wir müssen mit den Kritikern im Gespräch sein - auch denen, die uns distanziert begegnen", sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz: "Ich möchte diese Menschen fragen, was glaubst du, was hält dich?" Bätzing warb dafür, auf alle Menschen zuzugehen. "Wir brauchen Dialog, wir dürfen nicht warten, bis die Menschen zu uns in die Kirche kommen."

Die Mitgliederzahlen in der katholischen und evangelischen Kirche gehen seit Jahren stark zurück.