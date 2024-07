Im Kampf gegen die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest in Hessen und Rheinland-Pfalz ist die Restriktionszone im Kreis Bergstraße erweitert worden.

Innerhalb dieser Zone gelten bestimmte Einschränkungen für die Öffentlichkeit, etwa eine Leinenpflicht für Hunde, aber auch Vorgaben für die Jagd und die Landwirtschaft. Der Kreis Bergstraße begründete die Entscheidung mit dem Fund zweier positiv auf die Seuche getesteten Wildschweinen im rheinland-pfälzischen Eich.

Alle Reviere nördlich der B 47 zwischen dem Rhein und Lorsch liegen demnach nun in der erweiterten Zone, sodass die Jagd dort ruhe. Auch die Anzahl der betroffenen Landwirte habe sich deutlich erhöht, hies es am Mittwoch. "In der erweiterten Restriktionszone befinden sich nun neun der insgesamt 110 schweinhaltenden Betriebe im Kreis Bergstraße."

Bislang 21 Fälle registriert

Im Tierseuchenregister waren mit Stand Mittwochabend 21 Fälle der Afrikanischen Schweinepest in Hessen und fünf Fälle in Rheinland-Pfalz registriert.