Zum jüdischen Lichterfest Chanukka gibt es in Hessen mehrere Solidaritätsaktionen gegen Antisemitismus. Darunter eine Lichterkette aus Kerzen, die am Sonntabend am Frankfurter Mainufer entzündet werden soll.

"Nie wieder ist jetzt": Mit einer Lichterkette am Frankfurter Mainufer setzt sich die Frankfurter Kulturszene gegen Antisemitismus ein. Am Sonntagabend sollen Kerzen zwischen Eisernem Steg und der Ignatz-Bubis-Brücke auf der Innenstadtseite des Mains angezündet werden.

Die Aktion ist ein Zeichen der Solidarität mit Jüdinnen und Juden, hieß es im Veranstaltungsaufruf . "Entsetzt sehen wir, dass das Massaker am 7. Oktober und der Terrorangriff von der Hamas weltweit, auch in Deutschland, zum Auslöser für andauernde antisemitische Propaganda und Gewalt wurde."

3.000 Kerzen sollen leuchten

Die Aktion solle Raum "für offenen, kritischen und vielfältigen Gedankenaustausch schaffen und die Gesellschaft gegen jeden Extremismus stärken". Vor Ort stünden um 18 Uhr 3.000 Kerzen zur Verfügung, die von Teilnehmenden angezündet werden können und eine halbe Stunde lang leuchten sollen.

Hauptinitiator der Veranstaltung ist Joachim Valentin, der Direktor des Hauses am Dom und der Katholischen Akademie Rabanus Maurus. Auch mehrere Direktorinnen und Direktoren von Frankfurter Museen und der Evangelischen Akademie Frankfurt sind beteiligt. Das Kultur- und Wissenschaftsdezernat der Stadt Frankfurt unterstützt die Aktion.

Lichterfest Chanukka hat begonnen

Bereits eine Stunde vor Entzünden der Kerzen am Mainufer sollten am Frankfurter Opernplatz wie in jedem Jahr die Kerzen des dort aufgebauten, mehrere Meter hohen Chanukka-Leuchters angezündet werden. Seit Donnerstag feiern Jüdinnen und Juden das achttägige Lichterfest Chanukka - trotz verstärkter Sicherheitsbedenken auch öffentlich in hessischen Innenstädten.

Auch die jüdische Gemeinde Offenbach plant beispielsweise eine Feier zum Abschluss des Festes am 14. Dezember vor dem Rathaus. "Wir werden die Lichter zünden, auch öffentlich", sagte Henryk Fridman aus dem Gemeindevorstand.

Zwar hätten sich seit dem 7. Oktober Sicherheitsbedenken verstärkt. Man wolle sich jedoch nicht einschüchtern lassen. "Wenn wir das aufgeben würden, hätten andere gewonnen", sagte Fridman.

Weitere Solidaritätsaktion: Kerzen im Fenster

Da viele Jüdinnen und Juden während der Feiern kleine Chanukka-Leuchter in ihre Fenster stellen, haben die katholischen Gemeinden im Hochtaunus- und Main-Taunus-Kreis dazu aufgerufen, als Zeichen der Solidarität Kerzen in die Fenster zu stellen .

Die Aktion unter dem Motto "Mein Licht gegen die Dunkelheit" solle Menschen einladen, "sich gegen diese Bedrohung zu stellen und ein leuchtendes Zeichen der Hoffnung zu setzen", sagte Matthias Braunwarth vom Bistum Limburg.