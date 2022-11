Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Bätzing ist wegen der starken Zahl von Austritten aus der katholischen Kirche in großer Sorge.

Mit ihren Austritten wollten Menschen auch bewusst ein Zeichen setzen und damit ihr Unverständnis über den Missbrauch und seine jahrzehntelange Vertuschung in der Kirche signalisieren, sagte Bätzing in seiner Predigt an Allerheiligen am Dienstag in Limburg. Bundesweit sind im Jahr 2021 rund 360.000 Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten. Diese Entwicklung belaste ihn sehr, so Bätzing.