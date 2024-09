Limburger Bischof Bätzing will Stärkung von Frauen

Der Limburger Bischof Georg Bätzing pocht als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz wenige Tage vor der Weltsynode im Vatikan auf eine "massive Stärkung" der Stellung von Frauen in der katholischen Kirche.

Der Grundsatz der gleichen Würde von Frauen und Männern spiegele sich in der katholischen Weltkirche "nicht ansatzweise" in den Beteiligungsmöglichkeiten wider, kritisierte er am Donnerstag zum Abschluss der Herbstvollversammlung der Bischofskonferenz in Fulda. Ziel der vom Papst angestoßenen Synode ist es, Reformpotenziale zu entdecken.