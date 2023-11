Ein Fachmann soll in Limburg künftig Tauben töten, indem er ihnen das Genick bricht. Für die umstrittene Methode haben jetzt die Stadtverordneten gestimmt. Allerdings muss noch geprüft werden, ob das überhaupt rechtlich zulässig ist.

Nach einer Zählung Anfang des Jahres geht die Stadt Limburg davon aus, dass 700 bis 1.000 Tauben im Stadtgebiet leben. Zu viele, wie der Umweltausschuss der Stadt befand und deshalb die Tötung der Vögel vorschlug. Die Stadtverordneten sind dieser Empfehlung nun gefolgt: Am Montagabend stimmten sie mehrheitlich für die Tauben-Tötung, nur die Grünen votierten dagegen.

Die Taubentötung soll erst einmal auf zwei Jahre begrenzt sein, bis die Population soweit verringert ist, dass man mit schonenderen Methoden wie der "Geburtenkontrolle" in Taubenhäusern weiterarbeiten könnte.

Die Idee: Tauben sollen mit Futter in eine Art Taubenhaus gelockt werden. Dieser sogenannte Fangschlag fungiert als Falle: Die Tauben können zwar rein-, aber nicht wieder rausfliegen. Im Fangschlag sollen sie dann händisch von einer Person mit behördlicher Genehmigung per Genickbruch getötet werden. Auf diese radikale Art soll die Taubenzahl in besonders bevölkerten Stadtbereichen in recht kurzer Zeit reduziert werden.

Tötung rechtlich umstritten

Bevor ein Fachmann aktiv werden kann, muss die Stadt allerdings erst prüfen, ob die Tötung der Vögel überhaupt rechtlich zulässig ist. Das soll für sie das Veterinäramt des Kreises Limburg-Weilburg einordnen, wie ein Sprecher der Stadt dem hr sagte. Limburg wäre die erste Kommune in Hessen, die so radikal gegen Tauben vorgehen würde.

Den Umweltausschuss bei seiner Entscheidungsfindung beraten hat der Falkner und Jäger Berthold Geis aus Villmar (Limburg-Weilburg). Schon vor über zehn Jahren hatte er sich mit mehreren Gerichtsentscheiden die behördliche Genehmigung erkämpft, Tauben fangen und töten zu dürfen. Die Hürden dafür sind allerdings hoch.

So hatte das hessische Umweltministerium schon im Vorfeld auf Anfrage betont: "Nach Auffassung der Rechtsprechung stellt die Tötung von Stadttauben die allerletzte Möglichkeit nach gründlicher Prüfung tierschutzgerechterer Alternativen dar." Man gehe davon aus, erklärte das Ministerium weiter, dass die Stadt "das Vorliegen eines vernünftigen Grundes bei ihrer Entscheidung intensiv prüft". Tauben seien "grundsätzlich keine Schädlinge", von einem erhöhten Risiko der Übertragung von Krankheitserregern durch die Tiere auf den Menschen sei nicht auszugehen.

Auch eine Kostenfrage

Anders als der Limburger Umweltausschuss hält das Ministerium betreute Taubenhäuser für eine "effektive Maßnahme", um den Taubenbestand in Städten langfristig zu reduzieren. In solchen Vogelschlägen werden die Tiere versorgt und gegebenenfalls auch gesundgepflegt. Gleichzeitig werden ihre Eier dort mit Attrappen aus Gips oder Kunststoff getauscht: Die Taube brütet, es schlüpft aber kein Nachwuchs.

Erreicht würden damit allerdings nur brütende Tauben, wandte der Umweltausschuss ein. Dieser hatte das Töten im Fangschlag auch deshalb empfohlen, weil so Kosten gespart würden: 20.000 Euro soll die Fangschlag-Methode kosten, die betreuten Taubenhäuser wären mit 90.000 Euro mehr als viermal so teuer.

Töten statt Geburtenkontrolle Stadt Limburg will Tauben an den Kragen In vielen Städten gibt es zu viele Tauben. Während mancherorts versucht wird, die Population durch Geburtenkontrolle in betreuten Taubenschlägen einzugrenzen, will man die Tiere in Limburg gezielt töten. Das sorgt für Widerstand. Zum Artikel

Protest von Tierschützern

Finanzielle Gründe seien kein Argument für Tierleid, kritisierte der Deutsche Tierschutzbund die Pläne der Stadt. Er hält sie für tierschutzwidrig.

Protest formierte sich am Montagabend parallel zu der Stadtverordnetenversammlung vor der Stadthalle. 50 bis 80 Demonstrierende hielten nach Angaben des Stadtsprechers Transparente hoch, nach der Sitzung seien auch "Mörderbande"-Rufe zu hören gewesen.

Wenn das Veterinäramt des Kreises keine Bedenken hat, will die Stadt den Auftrag für das Tauben-Töten ausschreiben. Wann es losgehen könnte, ist also noch völlig offen.