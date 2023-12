In Hessen leben so viele Menschen ohne festen Wohnsitz wie nie zuvor. In der Stadt Frankfurt ist ab jetzt wieder der Kältebus jede Nacht unterwegs. Was wird in anderen größeren hessischen Städten getan, welche Kälte-Maßnahmen werden ergriffen, um wohnsitz- und obdachlose Menschen zu schützen und zu unterstützen?