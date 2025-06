Hessentag mit regem Zuspruch - Rhein dankt Ehrenamtlichen

Der Hessentag in Bad Vilbel ist am Samstag bei strahlendem Sonnenschein und mit regem Besucherzustrom in das erste Wochenende gestartet.

Veröffentlicht am 14.06.25







Bei dem Landesfest stand am Samstag das Ehrenamt im Mittelpunkt. Mit dem traditionellen "Tag der ehrenamtlichen Einsatzkräfte" würdigten Ministerpräsident Rhein und Innenminister Poseck (beide CDU) gemeinsam die große Bedeutung der rund 80.000 freiwilligen Helferinnen und Helfer aus dem Brand- und Katastrophenschutz in Hessen. "Was diese Frauen und Männer leisten, ist von unschätzbarem Wert für unser Land", so Rhein. Bis zum Abschlusstag mit großem Festumzug am 22. Juni werden rund 750.000 Besucher beim Landesfest erwartet.