Pilotprojekt: Urteile zugänglich machen mit KI

Verbraucher sollen sich dank Künstlicher Intelligenz (KI) bald besser über Gerichtsurteile informieren können.

Ein am Landgericht Hanau entwickeltes hessisch-baden-württembergisches Pilotprojekt dazu steht jetzt in den Startlöchern. Es soll bis zum Herbst auf alle Gerichte in beiden Bundesländern ausgedehnt werden können, so der Präsident des Landgerichts Hanau, Richter.

Die aus Datenschutzgründen notwendige Anonymisierung erfolgt bisher per Hand und ist demnach fehleranfällig und aufwendig. Nur ein bis zwei Prozent aller Urteile werden aktuell veröffentlicht.