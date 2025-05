Bilanz zu Jugendrechts-Häusern in Hessen

Justizminister Heinz (CDU) hat eine positive Bilanz der Häuser des Jugendrechts in Hessen gezogen.

Veröffentlicht am 16.05.25 um 10:46 Uhr

Diese hätten 2024 mehr als 13.500 Verfahren abgeschlossen, sagte er am Freitag. Zugleich seien rund 12.500 neue Verfahren eingegangen. In Hessen gibt es acht Häuser des Jugendrechts: in Frankfurt, Hanau, Kassel, Offenbach und Wiesbaden.