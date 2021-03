Tausende Demonstranten in Kassel erwartet

In Kassel werden am heutigen Samstag mehrere tausend Demonstranten aus dem Lager der Querdenker zu einer Kundgebung erwartet. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) hatte die Teilnehmerzahl in einer Entscheidung am Freitag begrenzt: Auf dem Messegelände Schwanenwiese sind 5.000 Teilnehmer zugelassen, auf dem angrenzenden Platz der Deutschen Einheit maximal 1.000. Sie müssen dem VGH zufolge eine Mund-Nase-Bedeckung tragen und die Mindestabstände einhalten.

Einige hundert Menschen hatten sich am Mittag schon auf der Schwanenwiese versammelt Bild © hr

Eine geplante Versammlung in der Karlsaue bleibt verboten. Auch einen für den Nachmittag geplanten Aufzug durch die Innenstadt hatte das Gericht untersagt. Der Anmelder hatte für diese Veranstaltung mit 17.500 Teilnehmenden gerechnet.

Auf dem Opernplatz soll bis zum Nachmittag eine Gegenkundgebung stattfinden.