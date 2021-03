Der Demo-Tag in der Zusammenfassung

20.000 Menschen haben am Samstag in Kassel gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Ungefähr 14.000 von ihnen haben sich an verbotenen Demonstrationen beteiligt. Dabei kam es zu Ausschreitungen zwischen der Polizei und "Querdenkern". Alles Wichtige, was passiert ist, finden Sie hier zusammengefasst: