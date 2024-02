Weltweit gibt es nur 400 registrierte Fälle des Xia-Gibbs-Syndroms. Die 13-jährige Emma Schiener aus dem südhessischen Groß-Umstadt ist einer davon. Dass die Krankheit so selten ist, macht vieles kompliziert – bis zur Diagnose dauerte es sechs Jahre.

Emma Schiener zieht neben der Terrassentür im hellen Esszimmer ihre weißen Sneaker an. Nur beim Klettverschluss hilft Mutter Kerstin ein bisschen. Danach geht die 13-Jährige raus, mit vorsichtigen Schritten die Treppe herunter.

Emma hat das Xia-Gibbs-Syndrom, die Folge eines extrem seltenen Gen-Defekts. Sie spricht wenig, antwortet aber auf Fragen. Zu den weiteren Hauptsymptomen gehören unter anderem eine eingeschränkte motorische Entwicklung, epileptische Anfälle oder Verhaltensauffälligkeiten.

Vater Andreas erinnert sich, wie es zwei Tage nach der Geburt ihrer Tochter anfing: "Sie wurde mit einem blauen Nasen-Mund-Dreieck auf die Intensivstation nach Darmstadt verlegt. Da haben wir geahnt: Da stimmt was nicht." Der Beginn einer langen Reise, bis die Ursachen geklärt werden konnten.

Jörg Klepper ist Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Klinikum Aschaffenburg und Emmas behandelnder Arzt, seit sie 1,5 Jahre alt war. "Wir haben dann umfangreiche Stoffwechseldiagnostik gemacht, oder Kernspins, haben aber nichts gefunden." Sechs Jahre dauert es, bis Jörg Klepper mit einem Team von Genetikern eine Antwort findet: Der Grund für Emmas Mehrfachbehinderung ist das Xia-Gibbs-Syndrom.

Der Arzt informiert sofort die Eltern. Kerstin Schiener weiß noch, wie sie 2016 auf die Diagnose reagierte: "Ich war froh, dass wir endlich was Greifbares hatten. Es war erleichternd, aber auch seltsam, weil man mit dem Syndrom nicht wirklich was anfangen konnte."

Es kommt häufig vor, dass die Diagnose bei seltenen Krankheiten länger dauert oder komplett ausbleibt. Es gibt wenig Forschung, wenig Erfahrungswerte unter Medizinern. Dabei ist es wichtig, die Krankheit zu identifizieren, sagt Jörg Klepper: "Auch wenn wir vielleicht jetzt noch nicht viel von dieser Krankheit verstehen – vielleicht ist die Medizin in fünf Jahren schon viel weiter." Und auch Mutter Kerstin ist dankbar: "Die Diagnose macht es mir viel einfacher bei Krankenkassen, Behören und Ämtern."

Aktuell ist Emmas Gendefekt nicht heilbar. Jörg Klepper und Familie Schiener versuchen, Emma Therapien zu organisieren, die ein möglichst selbstständiges Leben ermöglichen sollen. Kerstin Schiener zählt auf: "Ergotherapie, Physiotherapie, Rehasport, seit kurzem auch Rehatanzen, und noch vieles mehr."

Vater Andreas ergänzt: "Wir probieren viel aus, um herauszufinden, was ihr gut tut." Eine festgelegte Therapie gebe es bei Xia-Gibbs nicht, die Forschungslage sei zu dünn, bestätigt Jörg Klepper.

Weitere Informationen

Seltene Krankheiten

In der Europäischen Union gilt eine Erkrankung als selten, wenn nicht mehr als 5 von 10.000 Menschen von ihr betroffen sind. Da es mehr als 6.000 unterschiedliche selte Erkrankungen gibt und jährlich etwa 250 neu entdeckt werden, leben in Deutschland Schätzungen zufolge etwa vier Millionen Menschen mit einer seltenen Erkrankung. Am 29. Februar, den es nur alle vier Jahre gibt, wird an seltene Krankheiten erinnert.

Ende der weiteren Informationen