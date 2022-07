Die hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) in Wiesbade wird künftig von Walter Seubert geleitet.

Das teilte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Dienstag nach einem Kabinettsbeschluss mit. Seubert war bereits kommissarischer Präsident der Hochschule. An dieser können seit Anfang des Jahres sowohl Anwärterinnen und Anwärter für den gehobenen Verwaltungsdienst als auch für die Laufbahn in der hessischen Polizei studieren. Zudem werden alle Fortbildungen für die Beschäftigten der Landesverwaltung von der Hochschule organisiert.

Die Oppositionsfraktionen von SPD und FDP im Landtag haben jüngst Verfassungsklage gegen die Organisation der Polizeiausbildung im Land eingelegt. Sie bezweifeln, ob das Gesetz der Landesregierung zur Gründung der HöMS mit der Landesverfassung vereinbar ist. Der Innenminister wies die Vorwürfe der Opposition als völlig überzogen zurück.