Ein Eintrag ins goldene Buch, Konfrontation mit verkleideten Demonstranten und ein Besuch im Boxclub: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat seine Ortszeit in Stadtallendorf begonnen. Sein Ziel: Mit Menschen ins Gespräch kommen, die er ansonsten eher selten trifft.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist zum Auftakt seiner "Ortszeit Deutschland" in Mittelhessen von Bürgermeister Christian Somogyi (SPD) in Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf) empfangen worden. "Danke, dass wir hier sein dürfen", sagte Steinmeier bei seiner Ankunft am Rathaus.

Nach dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt nahm Steinmeier Gespräche mit Kommunalpolitikern auf. Der Austausch sei ihm wichtig, "weil dort hört man mal die gesammelte Übersicht, wo es brennt, wo es unter den Nägeln drückt, und was vielleicht auch zufriedenstellend verläuft in Stadtallendorf", sagte Steinmeier. "Und ich habe den Eindruck, das ist relativ viel hier vor Ort" - dies habe ihm auch Bürgermeister Somogyi so vermittelt.

Verkleidete Autobahngegner

Doch direkt bei seiner Ankunft wurde Steinmeier auch mit Kritik konfrontiert: Ein knappes Dutzend teils kostümierte Demonstranten hatten sich vor der Stadthalle versammelt. Steinmeier gab einigen die Hand und tauschte sich mit ihnen aus.

Einer der Demonstranten, verkleidet als Wald, erklärte: "Die Natur kommt heute zu Ihnen, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir eine Verkehrswende brauchen." Man wolle Steinmeiner als Staatsoberhaupt darum bitten, "sich auch weiterhin für mehr Naturschutz eintzsetzen", so der Autobahn-Gegner.

In einem Pamphlet wiesen die Demonstranten auch darauf hin, dass die A49 in Steinmeiners Besuchsprogramm nicht vorkomme. Auf den Appell der Demonstranten, es müsse ein "Ruck durch Deutschland gehen", antwortete Steinmeier in lockerem Tonfall und sagte: "Die Deutschen mögen Ruck-Reden, aber nicht den Ruck."

Erste Bundespräsidenten-Ortszeit in Hessen

Stadtallendorf im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist die erste hessische und die insgesamt 14. Station im Rahmen der Reihe "Ortszeit Deutschland", bei der der Bundespräsident bewusst kleinere Städte abseits der Metropolen bereist und dort für einige Zeit seine Amtsgeschäfte aufnimmt. Das Format war in der Corona-Pandemie entwickelt worden.

Spontane und geplante Begegnungen

In Stadtallendorf steht für Steinmeier noch einiges auf dem Programm. Bei einem Gang durch die Stadt können die Einwohnerinnen und Einwohner spontan mit dem Staatsoberhaupt ins Gespräch kommen. Auch einen Sportverein will Steinmeier an seinem ersten Tag in Mittelhessen besuchen und sich Zeit für den Austausch mit Jugendlichen nehmen sowie an einem Boxtraining teilnehmen.

Dabei soll es inhaltlich um Themen wie Zuwanderung und Integration, den Umgang mit der NS-Geschichte und um die wirtschaftliche Lage der Stadt gehen.