Spendenaktion für Kinder in Not

Spendenaktion für Kinder in Not Sternsinger-Treffen in Frankfurt

Die offizielle Eröffnungsfeier des 65. Dreikönigssingens findet Ende Dezember in Frankfurt statt.

"Es freut mich besonders, dass die Sternsinger den Segen wieder persönlich an die Menschen bringen können", sagte der Präsident des Kindermissionswerks, Pfarrer Dirk Bingener, am Donnerstag. Coronabedingt war dies die vergangenen zwei Jahre nur digital möglich. Nach 20 Jahren ist das Bistum Limburg wieder Gastgeber. 300.000 Mädchen und Jungen werden bundesweit am 30.Dezember als Heilige Drei Könige von Tür zu Tür ziehen, um für Kinder in Not zu sammeln.