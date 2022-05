Tausende feiern Christopher Street Day in Wiesbaden

Für Rechte von Queeren Tausende feiern Christopher Street Day in Wiesbaden

Rund 4.000 Menschen haben am Samstag zum "Christopher Street Day" für die Rechte von queeren Menschen demonstriert.

Zunächst zogen sie vom Staatstheater durch die Innenstadt zu einer Kundgebung vor dem Landtag. Später gab es ein Sommerfest mit Musik und Bühnenprogramm.

Der CSD ist ein internationaler Aktionstag gegen die Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung. Er geht auf einen ersten Protest in der Christopher Street in New York zurück, wo sich im Jahr 1969 homosexuelle Menschen gegen Polizeiwillkür zur Wehr setzten.