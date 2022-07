Immer mehr Menschen stecken sich mehrfach mit dem Corona-Virus an - was tun in Hinblick auf den Sommerurlaub und einen weiteren Booster? Vier Fragen an den Frankfurter Virologen Martin Stürmer zur aktuellen Covid-Situation.

Selbst im Sommer ist keine Ruhe: Das Corona-Virus verzeichnet wieder hohe Fallzahlen. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Neuansteckungen stieg am Dienstag von 806 auf 827. Besonders hoch sind die Werte im Lahn-Dill-Kreis (1.074) und Rheingau-Taunus-Kreis (1.043). Unter den Betroffenen sind auch immer wieder Menschen, die sich ein zweites Mal mit dem Virus infizieren - also eine sogenannte Reinfektion durchmachen.

Im Interview mit hessenschau.de erklärt der Frankfurter Virologe Martin Stürmer, warum das möglich ist und welche Krankheitsverläufe dann zu erwarten sind.

hessenschau.de: Herr Stürmer, warum bleiben Genesene nicht verschont?

Martin Stürmer: "Es zirkulieren verschiedene Varianten - nicht nur von Omikron, sondern insgesamt von Sars-CoV-2. Wer Kontakt mit einer Variante hatte, bildet spezifische Antikörper gegen genau diese Variante. Kommt man danach mit einer anderen Variante in Kontakt, kann es sein, dass diese Antikörper nur noch schlecht oder gar nicht binden. So kann ich mich ein zweites Mal infizieren."

hessenschau.de: Bedeutet eine andere Variante bei einer Reinfektion auch gleichzeitig einen möglicherweise schwereren Krankheitsverlauf?

Stürmer: "Nein, wir gehen davon aus, dass Menschen, die geimpft sind oder die Infektion bereits einmal durchgemacht haben, bei einer Reinfektion, entsprechend mildere Verläufe haben dürften. Es gab gerade am Anfang, als wir die ersten Reinfektionen beobachten konnten, gemischte Fallbeispiele - also, dass Menschen auch schwerere Verläufe hatten. Aber das Gros der Fälle ist deutlich milder. Insofern: Wenn ich mich ein zweites oder gar drittes Mal anstecke, kann ich von einem milden Verlauf ausgehen."

hessenschau.de: Wie stehen Sie zu einem weiteren Booster: Jetzt nochmal impfen oder besser warten?

Stürmer: "Für die Allgemeinbevölkerung ist es aktuell nicht zwingend notwendig. Ich würde eher auf den Herbst warten und mir einen möglicherweise angepassten Impfstoff oder eine Kombination aus bewährten Impfstoffen verabreichen lassen. So kann ich mich besser auf den Herbst und Winter vorbereiten."

hessenschau.de: Im Hochsommer ist Urlaubszeit - wie stehen Sie zum Reisen per Flugzeug?

Stürmer: "Wer mit dem Flugzeug verreist, sollte die Maske so konsequent wie möglich tragen und Menschenansammlungen - wo es eben geht - vermeiden. Viel mehr kann man nicht tun. Man muss sich nur des Risikos bewusst sein, wenn man in den Urlaub fliegt, dass das durchaus auch schief gehen kann."

