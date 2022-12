Rettungskräfte in Deutschland sind da, um anderen Menschen das Leben zu retten. Doch in ihrem Job kommen sie immer häufiger an ihre Grenzen: Die Belastung und die Zahl der Einsätze steigen, gleichzeitig fehlen Mitarbeiter. Das hat das neu gegründete "Bündnis pro Rettungsdienst" aus Verbänden und Gewerkschaften beklagt. Zwei Mitarbeiter des Malter-Hilfsdienstes in Hessen berichten, welche Herausforderungen ihnen die tägliche Arbeit schwer machen und sie belasten.