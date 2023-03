Audio starten

Der Geburtstag des ungarischen Komponist György Ligeti jährt sich in diesem Jahr um 100. Mal, und das hr-Sinfonieorchester feiert den Jahrestag am Freitag (31. März) mit einem Konzert-Großprojekt in der Alten Oper Frankfurt. Es gibt Musik für Chor, Horn, Orchester, Cembalo und Vokalensemble. Zum musikalischen Einsatz kommen an diesem besonderen Abend aber auch ein Teppichklopfer, handgefaltete Papiertrichter - und 100 mechanische Metronome.

1962 hat Ligeti sein "Poème Symphonique" für diese Besetzung geschrieben. Eigentlich braucht man dafür zehn Musizierende, die jeweils zehn Metronome bedienen. Der Clou des Frankfurter Konzertes ist: das Publikum kann selbst mitmachen und wird somit ein Werk von György Ligeti live im Radio aufführen.