Es wird eine Saison voller Highlights: Das hr-Sinfonieorchester eröffnet das Europa Open Air in Frankfurt, spielt zusammen mit der französischen Oscar-Preisträgerin Marion Cotillard und zur Feier der Neueröffnung von Notre-Dame in Paris.

Neue Saison, neues Programm, jede Menge Superlative. 108 Konzerte gibt das hr-Sinfonieorchester 2024/25. Höhepunkt ist dabei Uraufführung des Stücks "Te Deum", des französischen Komponisten Thierry Escaichs bei den Feierlichkeiten zur Neueröffnung von Notre-Dame in Paris im Juni 2025.

Los geht es aber auch in diesem Sommer in Frankfurt. Zum sechsten Mal laden das hr-Sinfonieorchester und die Europäische Zentralbank Ende August zum großen Europa-Open-Air-Konzert an die Weseler Werft ein. Auf dem Programm stehen unter anderem Bedřich Smetanas "Die Moldau" und Modest Mussorgskijs "Bilder einer Ausstellung" in der Orchesterfassung von Maurice Ravel.

Das Europa Open Air am Frankfurter Mainufer Bild © Tim Wegner/hr

Aus den hr-Sinfoniekonzerten wird die "Große Reihe"

Seit 1981 lädt das hr-Sinfonieorchester sein Publikum zur großen Abonnement-Reihe in die Alte Oper Frankfurt. Daran ändert sich auch 2024 nichts - bis auf den Namen: "Unsere Konzerte im Großen Saal der Alten Oper sind das Herzstück unserer künstlerischen Arbeit", sagt Orchestermanager Michael Traub, "mit dem neuen Namen 'Große Reihe' bringen wir die Hochwertigkeit unserer Programme unmittelbar zum Ausdruck. In der 'Großen Reihe' kann unser Publikum das Orchester mit dem großen sinfonischen Repertoire erleben."

Chefdirigent Altinoglu freut sich auf neue Projekte

Starten wird die "Große Reihe" in der Alten Oper im Oktober mit der 5. Sinfonie von Gustav Mahler unter der Leitung von Chefdirigent Alain Altinoglu. Damit setzt er die lange Mahler-Tradition des Orchesters fort. Insgesamt wird Altinoglu sechs Programme dirigieren.

Ein weiteres Highlight wird die Zusammenarbeit mit der Schauspielerin Marion Cotillard, die mit Arthur Honeggers Oratorium "Jeanne d’Arc au bûcher" aus dem Jahr 1935 auf der Bühne stehen wird. Außerdem führt Altinoglu den Schostakowitsch-Zyklus weiter und wird bei einem Gershwin-Abend gemeinsam mit der hr-Bigband für musikalische Überraschungen sorgen.

"Ich bin sehr glücklich über die neue Saison, sie ist facettenreich und hat viele wunderbare musikalische Farben. Vor allem jedoch freue ich mich auf das Publikum in den Konzerten und auf schöne und neue Momente mit unserem hr-Sinfonieorchester“, sagt Alain Altinoglu.

Marion Cotillard Bild © picture-alliance/dpa

"Quick & Classy", Weihnachtskonzert, "Kammerflimmern"

Zudem können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Saison 2024/25 wieder von der Qualität der hr-Musikerinnen und -Musiker bei "Quick & Classy" - dem kurzen Konzertformat zur Afterwork-Zeit überzeugen.

Das beliebte Wandelkonzert im Städelmuseum wird es ebenso wieder geben wie das Weihnachtskonzert "Christmas all over the World" in der Alten Oper. Die unkonventionelle Konzertreihe "Kammerflimmern" geht ebenfalls weiter: im Latin Palace Changó, im Internationalen Theater und erstmals im Produktionshaus Naxos im Frankfurter Ostend.

"KiezPalast" mit Katja Riemann

Nach drei erfolgreichen Ausgaben mit Ulrich Tukur gibt sich nun die Schauspielerin Katja Riemann die Ehre und lädt in den nächsten "KiezPalast", der wieder in Kooperation mit der Alten Oper Frankfurt seine Türen öffnet.

Unter dem Titel "City Life" nimmt die Schauspielerin, Sängerin und Moderatorin zusammen mit dem hr-Sinfonieorchester das Publikum mit in die Metropolen New York, Paris und Buenos Aires.

"Amazônia" erstmals in Deutschland

Erstmals wird das "Amazônia"-Foto-Musik-Projekt in Deutschland zu erleben sein. Der brasilianische Fotograf und Umweltaktivist Sebastião Salgado hat den Amazonas-Regenwald in seiner Pracht und Bedrohtheit dokumentiert und dieses fotografische Großprojekt mit Musik zusammengebracht. Komponiert wurde diese von seinem Landsmann Heitor Villa-Lobos. Das hr-Sinfonieorchester spielt Villa-Lobos‘ Werk, während Salgados Fotos auf Großleinwand gezeigt werden.

Sebastião Salgado bei seiner "Amazonia"-Ausstellung 2023 in Madrid. Bild © picture-alliance/dpa

Junge Konzerte mit Musik aus Videospielen

Auch für das junge Publikum hält das hr-Sinfonieorchester Programme parat. So lädt es zu vier "Jungen Konzerten" in die Alte Oper Frankfurt ein. Erstmals präsentiert es in dieser Reihe auch Musik aus Videospielen wie "Final Fantasy" oder "The Legend of Zelda". Zudem wird das "Amazônia"-Projekt in einem "Jungen Konzert Extra" speziell für Kinder und Jugendliche angeboten.

Neu im Saisonkalender heißt es jetzt auch "Konzert statt Schule": Zweimal lädt das hr-Sinfonieorchester Schulklassen vormittags in den hr-Sendesaal ein, und stellt große Orchestermusik vor. Zudem sind zwei exklusive Schultouren durch Hessen geplant.

