Sie gilt als der "Dom der Wetterau": die Basilika in Ilbenstadt. In diesem Jahr feiert der romanische Bau seinen 900. Geburtstag. Am kommenden Sonntag steht bei einem Festgottesdienst das Grab des Heiligen Gottfried im Mittelpunkt, dessen Reliquie in Ilbenstadt aufbewahrt wird. Eine Woche später kann das geschichtsträchtige Kloster beim Tag des offenen Denkmals besucht werden.