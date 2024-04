Audio starten

Nach drei Jahren Leerstand hat ein Kollektiv Anfang März das Berger Kino im Frankfurter Stadtteil Bornheim besetzt. Die Besetzerinnen und Besetzer wollen das Kino mit städtischer Hilfe in ein kommunales Programmkino umwandeln. Die Eigentümer sind zwar skeptisch, haben aber bei Verhandlungen am Mittwoch angekündigt, die Besetzung in den kommenden Wochen zu dulden und im Gespräch zu bleiben.