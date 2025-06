Heiner Blum mit dem Binding-Kulturpreis geehrt

Heiner Blum wird mit dem Binding-Kulturpreis 2025 geehrt Bild © Binding

Im Rahmen einer Feierstunde wurde am Samstag im Kaisersaal des Frankfurter Römers der mit 50.000 Euro dotierte Binding-Kulturpreis an den Künstler und Hochschullehrer Heiner Blum verliehen. "Damit wird eine jahrzehntelange Arbeit für situationsbezogene Kunst im Raum und für die Öffnung von Räumen für die Kunst ausgezeichnet", heißt es in der Jury-Begründung. Räume sind ein zentraler Aspekt in Heiner Blums künstlerischer Arbeit. Das kann man auch schon an seiner akademischen Lehrtätigkeit sehen. Seit 1997 ist er Professor im Fach "Experimentelle Raumkonzepte" an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach (HfG). Im vergangenen Jahr ging der Preis an "Frankfurt LAB" - ein Kunstzentrum für zeitgenössische darstellende Kunst und Musik.