Sachbuchpreis für "Die Frau als Mensch"

Die österreichische Comiczeichnerin Ulli Lust hat den mit 25.000 Euro dotierten Deutschen Sachbuchpreis erhalten. Sie wurde am Dienstagabend in Hamburg für ein Werk über Frauenbilder in der Steinzeit ausgezeichnet.

In "Die Frau als Mensch. Am Anfang der Geschichte" zeige sie, dass die Rolle von Frauen in der Menschheitsgeschichte weitgehend unsichtbar blieb, so die Jury laut Mitteilung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Der Preis wurde in der Elbphilharmonie verliehen.