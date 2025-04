Böhmermann auf E-Scooter in Nordhessen

Audio Böhmermann auf E-Scooter in Nordhessen

Audio starten

Wie ticken die Leute, wie ist das Wetter in Nordhessen – und wie gut sind hier die Straßen ausgebaut? Das will derzeit der Fernseh-Satiriker Jan Böhmermann in einem Selbstversuch rausfinden.

Auf einem E-Scooter mit Regenponcho, Helm und einem Kamerateam flitzt er quer durch Deutschland. Das Ziel: Chemnitz in Sachsen. Seit Sonntag durchstreift Böhmermann auch Nordhessen.

Unterwegs war er zum Beispiel im Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel, Helsa und Hessisch Lichtenau. Am Montag geht’s über Waldkappel, Eschwege und Sontra weiter nach Thüringen.