Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die internationale Buchbranche und die Medien dazu aufgerufen, die Wahrheit über den russischen Angriffskrieg immer wieder neu zu vermitteln. "Wissen ist die Antwort", sagte Selenskyj am Donnerstag in seiner Videobotschaft bei der Frankfurter Buchmesse. Sehen Sie die Botschaft hier in voller Länge mit englischen Untertiteln.

Selenskyj auf Buchmesse: Wissen ist die Antwort gegen Angst