Buchmesse reagiert auf Besucher-Kritik

Nach dem ersten ganztätigen Besuchertag am Samstag haben viele Nutzerinnen und Nutzer die Buchmesse in Sozialen Netzwerken für die Belegung von Halle 3.0 kritisiert. "Halle 3 platzt aus allen Nähten", schreibt etwa Nutzerin "__caroo_" auf Instagram. Es sei keine gute Idee, die beliebten Verlage in eine Halle zu packen, während andere Hallen fast leer blieben, merkt Nutzerin "__nivive__" an. Einige Besucherinnen und Besucher schrieben, sie hätten die Messe vorzeitig verlassen. Andere hinterfragten das Sicherheitskonzept.

Am Sonntag reagierte die Messe auf die Kritik: Es tue ihr als Veranstalter leid, "wenn Besucher:innen am Messesamstag aufgrund des hohen Publikumsverkehrs in Halle 3.0 ein negatives Messe-Erlebnis hatten", schreibt sie auf hr-Anfrage. Sie nehme diese Kritik ernst und werde sie bei der Hallenplanung für das nächste Jahr berücksichtigen. Die Sicherheit sei aus Sicht der Messe Frankfurt aber jederzeit gewährleistet gewesen. "Für das persönliche Messe-Erlebnis werden wir zukünftig die Belegung der am Wochenende besonders beliebten Orte anpassen", heißt es weiter.