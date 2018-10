zum Artikel Autorengespräche, Promibesuche, Kochshow, DJ-Party : So viel ist los am ersten Buchmessetag

Die Frankfurter Buchmesse öffnet am Mittwoch für Fachbesucher ihre Pforten. Erste Prominente lassen sich blicken und Ehrengast Georgien sorgt dafür, dass die Messe am Abend in die Verlängerung geht. #PartymitDJ [mehr]