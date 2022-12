Das Weihnachtskrippen-Museum in Nidda

Audio Das Weihnachtskrippen-Museum in Nidda

Nach zwei Jahren Corona-Pause ist es wieder so weit: Für vier Wochen öffnet in Nidda-Ulfa (Wetterau) das Oberhessische Weinhachntskrippen-Museum . Zu sehen sind über 150 Weihnachtskrippen aus aller Welt zu sehen: Von der Madonna mit Kind über den Jerusalemer Krippenberg bis zu einer Minikrippe in einem halben Melonenkern ist alles dabei. Der Eintritt ist frei, und das noch bis zum 31. Dezember jeweils Donnerstag bis Sonntag von 15 bis 18 Uhr.