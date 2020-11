Zum Artikel Zukunftscamps in der Wetterau : Crash-Kurse helfen Schulabgängern in der Corona-Krise

Schule aus – und dann? Was so schon schwierig genug ist, wird durch Corona noch schwerer: die Suche nach einem Ausbildungsplatz. Jungen Menschen in der Wetterau helfen jetzt "After-School-Zukunftscamps". [mehr]