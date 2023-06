"Der Club der toten Dichter" feiert Premiere auf den Burgfestspielen in Bad Vilbel.

Burgfestspiele Bad Vilbel starten in die neue Spielzeit

Froschgesang, ein Spiel mit dem Sonnenlicht und ein Stück, das Hoffnung machen soll. Mit der Premiere von "Der Club der toten Dichter" startet das Abendprogramm der Burgfestspiele Bad Vilbel - und zeigt ein Zusammenspiel aus Bühnenkunst und Natur.

Zum 36. Mal öffnet die Wasserburg in Bad Vilbel ihre Tore. Die Burgfestspiele starteten bereits am 5. Mai mit dem Kinder- und Jugendprogramm. Jetzt wird auch das Abendprogramm eröffnet. Und zwar mit der Bühnen-Adaption eines Filmklassikers: Am Freitag feiern die Burgfestspiele Bad Vilbel die Premiere von "Der Club der toten Dichter."

Spielstätte mit besonderer Atmosphäre

Die Regie bei dem Klassiker führt Milena Paulovic. Es ist das 6. Stück, das sie für die Burgfestspiele auf die Bühne bringt. Die Burg als Spielstätte habe für sie eine ganz besondere Atmosphäre. Die Unberechenbarkeit der Natur spiele dabei eine große Rolle, so die Regisseurin. "Es kann sein, dass mitten in der Szene eine Nachtigall vorbeifliegt oder einem ein Vogel auf den Kopf kackt", scherzt sie.

Die Nähe zwischen Zuschauenden und Schauspielenden sei in der Wasserburg größer, da die Besuchenden nicht im Dunkel des Schauspielsaals verschwinden. "Die Zuschauer sind Teil der Aufführung. Man schafft etwas Gemeinsames", so Paulovic.

In "Der Club der toten Dichter" werden auch die Burgmauern selbst bespielt. Bild © hr/ Elen Schmidt

Weitere Informationen Die Wasserburg in Bad Vilbel Die Wasserburg steht mitten in Bad Vilbel, umgeben von einem großen Wassergraben. Einst Wohnsitz der Ritter von Vilbel, wird sie seit 1986 zur Spielstätte der Burgfestspiele. Auf den Tribünen können etwa 730 Menschen Platz finden. Ende der weiteren Informationen

Generalprobe von "Der Club der toten Dichter"

Mit einer Fanfare eröffnen die Bad Vilbeler Burgfestspiele mit der Generalprobe das Abendprogramm der diesjährigen Spielzeit am Donnerstagabend. Auf der Bühne im Burghof ist eine besondere Szenerie aufgebaut. Ein sich drehendes Klassenzimmer mit alter Schiefertafel, einem Stockbett und fünf Treppen hin zu den Burgmauern bieten das Bühnenbild für das Stück "Der Club der toten Dichter".

"Gerade jetzt in diesen unruhigen Zeiten finde ich einen Stoff wie diesen, der so bejahend ist, ganz wunderbar", sagt Paulovic. Für die Regisseurin ist das Stück eine Ermutigung, den eigenen Weg zu gehen, sich aber zeitgleich als Teil der Gruppe zu sehen.

Keatings Unterrichtsmethoden in "Der Club der toten Dichter" sind eher unkonventionell. Bild © Burgfestspiele Bad Vilbel/ Eugen Sommer

Die Adaption des gleichnamigen Kinofilms hatten zuvor bereits die Bad Hersfelder Festspiele gezeigt. Die Handlung spielt im traditionsbewussten Internat Welton Academy im US-Bundesstaat Vermont. Hier sollen junge Männer eigentlich nach den Grundsätzen "Tradition, Ehre, Disziplin, Leistung" erzogen werden. Der neue Lehrer John Keating, gespielt von Ralph Hönicke, möchte seine Schützlinge jedoch unterstützen, ihren eigenen Weg zu finden.

Die Natur als willkommene Mitspielerin

"Manchmal ist das fast wie ein erhabenes Gefühl, wenn die Außenwelt Mitspielerin wird", erzählt Paulovic über die Inszenierung bei den Burgfestspielen. Während in der ersten Hälfte des Stücks die Sonne ein natürliches Licht in den Zuschauerraum wirft, ändert sich die Stimmung nach der Pause.

Mit der ernster werdenden Handlung in der zweiten Hälfte des Stücks wird dazu passend auch der Himmel dunkler, bis die Schauspieler:innen schließlich in der schwarzen Nacht stehen. Erst gegen Ende des Stücks kommen Lichtinstallationen zum Einsatz. Durchgehend begleitet wird das Stück von einem Chor von Fröschen, die sich im Burggraben vor den Toren niedergelassen haben.

„Die haben so eine Lust, miteinander zu spielen“

Besonders glücklich ist Paulovics auch über das Ensemble. Die Schauspielenden springen voller Energie über die Bühne, auf Tische und die Treppen hoch und wieder herunter. Sie scheinen in ihren Rollen aufzugehen - die Energie der Rollen selbst zu spüren. Schon früh im Probenprozess haben sie eine eigene Dynamik entwickelt, erinnert sich Paulovics.

Weitere Informationen Spielplan der Burgfestspiele Bad Vilbel Eine bunte Mischung steht auf dem Spielplan 2023 . Mit "Der Club der toten Dichter" (Premiere am 2. Juni) und "Monsieur Claude und seine Töchter" (7. Juli) bringen die Burgfestspiele zwei Filmklassiker auf die Bühne. Mit "Ewig jung" (9. Juni) schafft es auch eine Wiederaufnahme auf den Spielplan.



Im Gewölbekeller der Burg wird es nachdenklicher, nämlich mit der Krimi-Komödie "Achtsam morden" (ab 6. Mai) und mit "Extrawurst" (Premiere: 11. Juni). Bei letzterem Stück wird die Frage, wie der türkische Starspieler beim Vereinsfest zu seiner Grillwurst kommt, zur Zerreißprobe für den Verein und zum Anstoß für gesellschaftspolitische Fragen.



"My Fair Lady" (29. Juni) ist für viele ein musikalisches Highlight auf dem Spielplan. Ein weiteres Musical gibt es für die Kinder mit "Pünktchen und Anton" (3. Juni). Außerdem können sich Familien schon seit Mai mit "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" in die Welt von Michael Ende entführen lassen.



Musikalische Gastspiele geben unter anderem Vicky Leandros (8. August), Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys (31. August), das Landesjugendjazzorchester Hessen (16. Juli) oder die Brass Band Hessen (6. August). Ende der weiteren Informationen