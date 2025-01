Deutscher Cartoonpreis 2024 Beste Cartoons in Kassel ausgezeichnet

Der Münchener Zeichner Markus Grolik ist am Freitagabend im Kulturbahnhof Kassel mit dem Deutschen Cartoonpreis 2024 geehrt worden.

Hohe Mieten und fehlende Betreuungsmöglichkeiten treiben in Groliks Cartoon einen Vater mit seinem Nachwuchs ins Büro: Home-Office mal anders.

In einem Bild zeige der Künstler damit vielschichtig die Probleme der heutigen Zeit - inklusive Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Gleichberechtigung, heißt es in der Begründung der Jury.

Insgesamt haben 240 Zeichnerinnen und Zeichner ihre Bilder für das Buch "Beste Bilder 15 - Die Cartoons des Jahres 2024" eingereicht. Die Jury hat sich mehr als 4.000 Werke angeschaut.

Am Freitagabend sind neben Grolik vier weitere Künstlerinnen und Künstler geehrt worden. Platz zwei und damit ein Preisgeld von 2.000 Euro ging an die Bremer Künstlerin Miriam Wurster für die Zeichnung zu KI-generierten Fernsehbildern von Demonstrationen.

Der dritte Platz (1.000 Euro) ging an das Duo Hauck & Bauer aus Berlin und Frankfurt für das Bild eines Feuerwehrmannes im Einsatz. Es stehe sinnbildlich für die Entfremdung der Menschen von ihrem Land.

Die dazugehörige Ausstellung läuft noch bis zum 14. Februar 2025 in der Caricatura Galerie im Kulturbahnhof in Kassel. Die Galerie ist Dienstag bis Samstag von 12 bis 19 Uhr geöffnet. An Sonn- und Feiertagen öffenet sie bereits um 10 Uhr. Der Besuch kostet für Erwachsene 6 Euro (ermäßigt 4 Euro). Kinder bis 12 Jahre besuchen die Ausstellung kostenlos.

