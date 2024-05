Ein Abend, 180 Veranstaltungen, fast 50 Locations: Das ist die neue Gießener Kulturnacht. Am Samstag findet sie zum ersten Mal statt. Ein Festivalbändchen ist alles, was es zum Mitmachen braucht. Hier fünf Vorschläge, wo sich ein Besuch lohnt.

Gießen überregional auf die Kulturlandkarte setzen, der örtlichen Kunstszene den Rücken stärken und gleichzeitig neue Publikumsgruppen anlocken: Die Erwartungen an die erste Gießener Kulturnacht sind hoch.

Am Samstag (25. Mai) plant die Stadt das wohl größte und vielfältigste Kulturevent der letzten Jahre. An fast 50 Orten im Stadtgebiet gibt es Konzerte, Partys, Theateraufführungen, Ausstellungen, Workshops und mehr.

Freiwilliger Eintrittspreis bei 10 Euro

Auf einen festen Eintrittspreis hat die Stadt verzichtet. Sie empfiehlt 10 Euro als freiwilligen Beitrag. Wer will, kann aber auch mehr zahlen – oder eben gar nichts. Zwischen den Veranstaltungsorten fahren kostenlose Shuttlebusse.

"Das Angebot soll möglichst niedrigschwellig sein", sagt Kulturamtsleiter Stefan Neubacher. "Wir wollen, dass auch Menschen kommen, die sich sonst nicht so richtig an Kultur herantrauen." Mindestens 5.000 Besucherinnen und Besucher sind das Ziel.

Festivalzentrum in Gießener Kongresshalle

Wer eine der rund 180 Veranstaltungen besuchen will, braucht eines der blau-weißen Festivalbändchen. Vorab sind diese in der Gießener Touristen-Information erhältlich. Am Samstag werden die Bändchen dann auch an vielen Locations ausgegeben.

Ein guter Startpunkt für Gäste ist die Kongresshalle. Sie dient als Festivalzentrum. Wer Hilfe bei der Programmplanung braucht, wird hier fündig. Am benachbarten Rathaus gibt es zudem schon ab der Mittagszeit erste Aktionen.

Ein Überblick über das Programm der Kulturnacht findet sich auf der Homepage der Stadt Gießen . Wir haben vorab fünf Ideen und Tipps gesammelt:

Live-Musik und Cocktails an der Automeile

Arbeiten am letzten Feinschliff für den Auftritt: Die Gießener Band "Slinny" mit Fred, Nils, Max und Yannik (von links nach rechts). Bild © hessenschau.de

Wer feiern will und Lust auf radiotaugliche Musik hat, der sollte an der Automeile am östlichen Stadtrand vorbeischauen. Hier spielen gleich sechs Live-Bands (zum Beispiel Lokalmatadore wie Slinny und Woanders), es gibt Cocktails und Foodtrucks und ein DJ legt bis tief in die Nacht auf.

Die Gießener Rock-, Pop- und Jazz-Akademie (RPJAM) weiht hier pünktlich zur Kulturnacht ihr neues Gebäude ein, das sich in einem ehemaligen Autohaus befindet. Es ist Platz für rund 450 Menschen. Das Open-Air ist gleichzeitig auch ein Testlauf für den neuen Club, der hier in den nächsten Monaten entsteht.

Weitere Informationen Konzertstart um 17 Uhr, DJ ab 23.30 Uhr, Adresse: An der Automeile 24 Ende der weiteren Informationen

Weltpremiere für Kunstschatz vor Industriekulisse

Das monumentale Bühnenbild von Hein Heckroth - noch im Bürgerhaus. Bild © Ronnie Martin

Wer sich auf das Ludwig-Kreiling-Areal im Gießener Westen verirrt, bekommt eine echte Sensation zu sehen. Erstmals wird hier das 14-Meter-Wandbild von Oscar-Preisträger Hein Heckroth ausgestellt. Das monumentale Bühnenbild wurde erst vor wenigen Monaten wiederentdeckt, nachdem es 25 Jahre lang als verschollen gegolten hatte.

Auf dem Industriegelände stellen außerdem drei Kunstschaffende aus Gießen, Wetzlar und Marburg ihre Werke aus: Alltagsfotografien, großformatige Gemälde und die künstlerische Aufarbeitung eines Klassenraums. Dazu machen die lokalen DJs Dodo & Morten und Herr Paschulke Musik – hauptsächlich Soul und Funk.

Weitere Informationen Ausstellungsbeginn 15 Uhr, Adresse: Hüttenweg 8 Ende der weiteren Informationen

Documenta-Videos im denkmalgeschützten Brauereikeller

Laden zum Erkunden ein: Die alten Brauereikeller am Unteren Hardthof in Gießen. Bild © Kulturamt Stadt Gießen, Dieter Hoffmeister

"Betreten auf eigene Gefahr!": Am Unteren Hardthof können Neugierige in die sonst geschlossenen Keller der alten Textor-Brauerei hinabsteigen. Wo früher das Gießener Bier gärte, werden dann Videos des usbekischen Künstlers Vyacheslav Akhunov gezeigt, der auch schon auf der Documenta und der Biennale in Venedig ausgestellt hat.

Der etwas außerhalb gelegene Untere Hardthof gilt als eine der schönsten Locations der Stadt. Die denkmalgeschützten Klinkerfassaden beherbergen eine Kunstgalerie – inklusive Rilke-Lesung und Musik-Tanz-Improvisation. Auf dem Außengelände kann man eine beleuchtete Installation zum Thema Künstliche Intelligenz entdecken.

Weitere Informationen Besichtigungen ab 18 Uhr, Performances ab 19 Uhr, Adresse: Unterer Hardthof Ende der weiteren Informationen

Aschenputtel und Familiensingen beim Stadttheater

Das Tinko-Kindertheater aus Gießen führt bei der Kulturnacht das Märchen "Aschenputtel" auf. Bild © TINKO Kindertheater Gießen e.V.

Kleinere Kinder im Gepäck? Dann ist das Stadttheater eine gute Anlaufstelle. Im Haupthaus an der Südanlage gibt es ein ungezwungenes Familiensingen. Um die Ecke auf der Kleinen Bühne in der Bleichstraße wird erst der Märchen-Klassiker "Aschenputtel" aufgeführt, danach gibt’s eine Improvisationsshow.

Ebenfalls in Fußreichweite und kinderfreundlich: Die Touristeninformation mit ihrer Kinderlesung, das Oberhessische Museum mit seinen Papiertheaterstücken ("Zwergnase" und "Kleine Auszeit") und die Kunstschule mit Workshops zu Kunsttechniken – wie etwa Zeichnen und Schnipseln.

Weitere Informationen Familiensingen ab 16.30 Uhr, Adresse: Südanlage 1, Bühneneingang Ende der weiteren Informationen

Elektro-Party und Jam-Sessions im Ex-Fahrradladen

Gleich sieben DJs sollen auch der Partymeute im ehemaligen Karstadt-Fahrradladen in Gießen einheizen. (Symbolfoto) Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Party, die Zweite. Dieses Mal im ehemaligen Karstadt-Fahrradladen. Auf zwei Bühnen treffen hier Elektro-Sounds und alternative Band-Musik aufeinander. Dahinter steht mit dem Musik- und Kunstverein (besser bekannt als "muk") einer der angesagtesten Veranstalter Gießens.

Sieben DJs und fünf Bands sollen für einen "subkulturellen Clash" sorgen. Bemerkenswert: Die Stoner-Rock-Gruppe Hyll legt erst um 2 Uhr nachts los. Wer sich selbst an die Instrumente traut, hat dazu übrigens auch eine Chance: Vor und nach den regulären Auftritten sind Jam-Sessions eingeplant.

Weitere Informationen Konzertbeginn 20 Uhr, Adresse: Reichensand 10 Ende der weiteren Informationen