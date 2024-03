In Biedenkopf hat der Abriss des Bürgerhauses ein vergessenes, 14 Meter breites Wandbild zutage gefördert. Geschaffen hat es ein Oscar-Preisträger aus Gießen. Kunstkenner sprechen von einem spektakulären Fund.

Das Bild ist nicht nur 14 Meter breit, 4,85 Meter hoch und besteht aus zehn Teilen - es ist auch ein Sensationsfund. Fast 25 Jahre lang war das Wandgemälde des Gießener Künstlers und Oscar-Preisträgers Hein Heckroth hinter einem Vorhang im Bürgerhaus in Biedenkopf verborgen - bis das Bürgerhaus im Laufe des vergangenen Jahres demontiert und abgerissen wurde.

Drei Gießener Design- und Möbelkünstler hatten das faltbare Wandbild bei einer Auktion der Stadt ersteigert und wollten es als Rückwand für einen Messestand benutzen. Im November reisten sie an, um die zehn Teile abzuholen.

Dass sie auf einen Kunstschatz gestoßen waren, ahnten sie erst nach dem Transport nach Gießen, für den ein ganzer Tag "gerade so gereicht hat", wie Philip Fust, einer der drei Männer, erzählt. Denn die einzelnen Teile sind in Stahl gefasst und zusammen gut zwei Tonnen schwer.

"Das Spannende kam danach", erinnert sich Fusts Geschäftspartner Ronnie Martin. "Wir haben festgestellt, dass das Bild sehr schön ausgeführt war, in einer hochwertigen Qualität, und haben angefangen zu recherchieren." Ein Bekannter habe sie auf den Namen Hein Heckroth gebracht.

Weitere Informationen

Hein Heckroth - vom Buchdrucker zum Oscar-Preisträger

Hein Heckroth wurde 1901 in Gießen geboren. Der gelernte Buchdrucker und Schriftsetzer studierte am Städelschen Kunstinstitut in Frankfurt und der Hanauer Zeichenakademie. Schon mit 21 Jahren hatte er erste Ausstellungen.



Wahrscheinlich aus finanziellen Gründen wurde er dann Bühnengestalter unter anderem in Münster, Essen, Köln, Frankfurt, Berlin, Dresden, München und Wien. Nachdem die Nationalsozialisten an die Macht kamen, wurde ein Mal- und Lehrverbot gegen ihn verhängt, da er sich nicht von seiner jüdischen Frau scheiden lassen wollte.



Das Paar ging 1933 ins Exil, wo Heckroth international bekannt wurde . Zunächst arbeitete er in England, dann als Filmausstatter in Hollywood, wo er 1949 für den Tanzfilm "The Red Shoes" (Die roten Schuhe) einen Oscar gewann. 1956 zog es seine Frau und ihn nach Deutschland zurück. Hier arbeitete er unter anderem in Frankfurt als Bühnenausstatter.

Ende der weiteren Informationen