In Ketten gelegt: Hauptdarsteller Simon Zigah in "Die Dreigroschenoper" bei den Bad Hersfelder Festspielen

Ein Bühnen-Klassiker im neuen Gewand: Mit einer modernen Interpretation der "Dreigroschenoper" haben die Bad Hersfelder Festspiele begonnen. Dabei blieben zwei Plätze auf der Bühne zunächst verwaist.

"Und der Haifisch, der hat Zähne...": Den Ohrwurm aus der "Dreigroschenoper" sang am Ende das gesamte Ensemble der Bad Hersfelder Festspiele. Einige Schauspielerinnen und Schauspieler tanzten beim Schlussapplaus der Auftaktpremiere auf der Bühne – und das Publikum in der Stiftsruine feierte den Moment am Freitagabend mit Ovationen und "Bravo"-Rufen.

Es war der Schlusspunkt eines sehenswerten Theater-Abends. "Die Dreigroschenoper", der Klassiker von Bertolt Brecht, erschien fast 100 Jahre nach der Uraufführung in neuem Gewand.

"Segen für die schönen Künste"

Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hatte die 73. Bad Hersfelder Festspiele bei der festlichen Eröffnung als ein "herausragendes Kulturgut in Deutschland" bezeichnet. Sie seien "ein Segen für die schönen Künste". Diese Qualität zeigte sich dann auf der Bühne der Stiftsruine.

Hauptdarsteller Simon Zigah bot als Mackie Messer eine überragende Leistung. Seine Strahlkraft, spielerische Ausdrucksfreude und Gewandtheit wussten zu überzeugen.

In Minute eins hatte er bereits sein erstes Opfer abgestochen und beraubt. Wenig später zeigte er seine liebevolle Seite – im Strudel seiner vielen Affären. Diesen Mix aus Skrupellosigkeit und Zärtlichkeit servierte Zigah überzeugend.

Anna Loos als Prostituierte und "Straßenköter"

Eine der Liebschaften ist Jenny, gespielt von Anna Loos. Sie spielte eine Prostituierte, die mit Mackie Messer anbandelt. Wie sehr diese Liaison harmonierte, zeigte sich bei einer Tanzeinlage: "Es gibt zwei richtige Straßenköter in dem Stück" – der eine sei Mackie Messer und der andere sie, so Loos.

Anna Loos als Jenny in "Die Dreigroschenoper" bei den Bad Hersfelder Festspielen und ihr Schauspiel-Kollege Götz Schulte (re., als Bettelmafia-Chef Jonathan Peachum). Bild © picture-alliance/dpa

Regisseur Michael Schachermaier lobte Loos nach der Premiere im hr-Gespräch als "grandiose Sängerin und Schauspielerin". Bekannt wurde die 53-Jährige unter anderem durch ihre Rollen in der TV-Krimireihe "Helen Dorn" (ZDF) und der Serie "Weissensee" (ARD). Als Sally Bowles in "Cabaret" sammelte sie Musical-Erfahrung.

Jan Josef Liefers (li.) war auch zu Gast bei der Premiere von "Die Dreigroschenoper" zur Eröffnung der Bad Hersfelder Festspiele. In dem Stück spielte Liefers' Frau Anna Loos (re.) mit. Bürgermeisterin Anke Hofmann (Mitte) kam mit den beiden nach der Premiere ins Gespräch und posierte für ein Foto. Bild © Jörn Perske (dpa)

In Bad Hersfeld habe sich Loos die Rolle der Jenny "wunderbar erobert", wie Schachermaier befand. Und die Hersfeld-Debütantin fühlte sich sichtlich wohl: "Ein geiles Ensemble und eine beeindruckende Bühne."

Kostümbild überzeugt

Den großen Raum in der Stiftsruine wusste der Regisseur zu nutzen – er verwandelte das Kirchengemäuer in eine Wirkungsstätte für Gangster in der Großstadt, lichtdurchflutet und dunkel zugleich. Ein Ort, an dem sich Ganoven, Prostituierte, Polizisten und Geschäftsleute begegnen.

Ständig passierte etwas auf der Bühne, auch abseits der eigentlichen Szenen. Mal interessant, mal ablenkend. Das Kostümbild des Ensembles war dagegen jeden Blick wert – von Mackies Glitzer-Outfit bis zu den Gangstern und Bettlern, die bis ins letzte Detail ausgestattet wurden.

Musiker im Stau

Es sind schrille, skurrile und komische Figuren, die sich da tummelten in einer unterhaltsamen und unkonventionellen Inszenierung. Sie lenkten auch davon ab, dass zwei Plätze auf der Bühne zunächst verwaist blieben.

Simon Zigah als Mackie Messer (re.) und Oliver Urbanski als Polizei-Chef (li.) in einer Szene in "Die Dreigroschenoper". Bild © picture-alliance/dpa

Zwei Musiker standen auf der Autobahn im Stau und stießen erst nach der Pause dazu, wie Intendant Joern Hinkel verriet. So wurden aus fünf dann sieben Musiker. Aber auch diese Panne konnte die erfolgreiche Auftakt-Premiere in der ältesten romanischen Kirchenruine der Welt nicht gefährden.

Regisseur: "Hochmusikalisch, glamourös, düster und sexy"

Den Sound der Band bezeichnete Regisseur Schachermaier als "musikalisch rotzig und dreckig, aber trotzdem fordernd und rockig". Der Österreicher befand sich nach der Premiere in einem "absoluten emotionalen Ausnahmezustand", wie er sagte. "Ich wusste, dass es gut wird. Aber dass es bombastisch wird, hatte ich nicht zu träumen gewagt."

Die Begeisterung des Publikums gab ihm Recht. "Hochmusikalisch, glamourös, düster und sexy zugleich", fasste Schachermaier das Geschehen auf der Bühne zusammen.

Weitere Informationen Das Festspiel-Programm Die nächste Premiere geht am Samstagabend (22. Juni) über die Bühne, wenn das Musical "A Chorus Line" in der Stiftsruine aufgeführt wird. Das Stück zählt zu den erfolgreichsten Musicals vom New Yorker Broadway. In Bad Hersfeld wird erstmals im deutschen Sprachraum eine Musical-Fassung gezeigt, nachdem die Lizenz aus den USA erteilt wurde. Aufgeführt werden außerdem die Komödie "Der Vorname" (Premiere: 12. Juli), das Schauspiel "Wie im Himmel" (Premiere: 26. Juli) und für jüngere Zuschauer "Das kleine Gespenst" (ab 28. Juni). Ende der weiteren Informationen