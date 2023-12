Die letzte Klappe ist gefallen: Paul Brix und Anna Janneke quittieren den Dienst. Seit 2014 standen die Schauspieler Wolfram Koch und Margarita Broich für den Frankfurter Tatort als Kommissare vor der Kamera. Nun ist die letzte Folge mit dem Ermittlerduo abgedreht.

Sie spielten das Ermittler-Duo Anna Janneke, ausgebildete Psychologin und Fotografin, und den zähen und charmanten Paul Brix, ein Bohemien mit schwieriger Vergangenheit.

Mit der Darstellung der beiden Charaktere mit außergewöhnlichen Ermittlungsmethoden und unterschwelligem Humor erspielten sich Margarita Broich und Wolfram Koch eine große Fangemeinde. Nach fast zehn Jahren und 19 Fällen verabschieden sie sich gemeinsam von Frankfurt und dem Publikum vor den Bildschirmen.

Man freut sich auf "neue Reisen"

Es sei an der Zeit, Frankfurt auf Wiedersehen zu sage, so Margarita Broich. "Wir wollen nochmal aufbrechen, andere Projekte, mehr Theater und für mich auch mehr Fotografie und etwas mehr Zeit für die Enkelkinder." Ihr Kollege Wolfram Koch betont zum Abschied, das ganze Tatort-Team sei zu einer Familie geworden.

"Eine sehr schöne, jahrelange Reise geht zu Ende", sagt Koch. "Mit den wunderbaren Mitarbeitern des hr-Teams, mit der mutigen Redaktion, die sehr ungewöhnliche Filmprojekte immer wieder durchgesetzt hat und mit Margarita Broich, mit der es immer großen Spaß gemacht hat, zusammen zu arbeiten und Zeit zu verbringen." Nun freue er sich auf neue Reisen.

Wer den beiden Frankfurter Kommissaren nachfolgt, entscheidet sich nach Angaben der Redaktion Anfang 2024. Sicher ist, es wird weiter in Frankfurt und Umgebung ermittelt.

Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) ermitteln wieder. Bild © HR/Degeto/Bettina Mueller

Letzte Folge mit großem Showdown

In der letzten Tatort-Folge mit den Kommissaren Brix und Janneke, die am Dienstag abgedreht wurde, geht es um einen Psychologen und Opferbetreuer gespielt von Matthias Brandt, der selbst zum Täter wird und dem sein Leben komplett aus den Fugen gerät. Gleichzeitig legt sich Brix mit einer Rotlichtgröße an. Schließlich eskaliert die Lage zwischen dem Psychologen und den Kommissaren in einem großen Showdown.

Weitere Informationen Der letzte Fall - das Team Das Buch für den letzten Fall "Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh‘n" schrieben Michael Proehl und Dirk Morgenstern. Regie führte Till Endemann. Neben Wolfram Koch und Margarita Broich spielt Matthias Brandt die Hauptrolle, in weiteren Rollen sind Patrycia Ziolkowska, Ronald Kukulies, Andreas Schröders, Niko Jungmann, Maja Bons, Soufiane El Mesaudi sowie Isaak Dentler und Zazie de Paris zu sehen und als Gast: Eintracht-Legende Timothy Chandler. Ende der weiteren Informationen

