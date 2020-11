Zum Artikel Tatort "Die Guten und die Bösen" aus Frankfurt : Wenn der Polizist zum Mörder wird

Frankfurt: In ihrem neuen Fall müssen sich die Frankfurter Tatort-Kommissare Janneke und Brix mit Grundsatzfragen auseinandersetzen: Was können sie mit ihrer Polizeiarbeit eigentlich bewirken? "Die Guten und die Bösen" ist ein philosophischer Krimi mit der großartigen Hannelore Elsner in einer ihrer letzten Rollen. [mehr]