Der neue Frankfurt-Tatort "Kontrollverlust" führt in die Welt der Kunst und zeigt eine Mutter-Sohn-Beziehung, die in jeder Hinsicht ungesund ist - sogar für Außenstehende. Gedreht wurde der Film an verschiedenen Orten in Frankfurt.

Audiobeitrag Audio Kritik zum Frankfurt-Tatort "Kontrollverlust" Audio In ihrem vorletzten Fall ermitteln Anna Janneke und Paul Brix in der Gamer-Szene. Bild © ARD Ende des Audiobeitrags

Als die Bildhauerin Annette Baer ihren erwachsenen Sohn Lucas nachts mit blutigen Händen im Badezimmer ihrer gemeinsamen Wohnung vorfindet, weiß sie, dass etwas Schreckliches passiert ist. Und tatsächlich liegt sie damit richtig, was nicht verwunderlich ist, denn auch an ihren Händen klebt Blut - wenn auch nur im übertragenen Sinne.

Die Frankfurter Kommissare Anna Janneke und Paul Brix suchen zunächst nach dem Mörder oder der Mörderin der jungen Cara, die eine bekannte Figur in der Gamerszene ist und die Freundin von Lucas war. Im Laufe der Ermittlungen stirbt eine zweite junge Frau.

Ins Zentrum der Ermittlungen rückt immer mehr Lucas. Der junge Mann ist verstört und leidet unter seiner Mutter, die ihn stark kontrolliert und eine besonders enge Beziehung zu ihm erzwingen will.

Gedreht wurde diese Folge des hr-Tatorts im Frankfurter Stadtgebiet: Sachsenhausen, der alte Uni-Campus Bockenheim, der Hessische Rundfunk und die Städelschule sind Spielorte. Eine Übersicht.

Wohnung Cara

Denise schleicht sich um das Haus, in dem die ermordete Cara gewohnt hat. Bild © hr

In diesem Mehrfamilienwohnhaus passiert das Verbrechen. Gamerin Cara (Viktoria Schreiber) wird in ihren eigenen vier Wänden erstochen aufgefunden, gerade mal zwei Monate, nachdem sie aus dem sächsischen Döbeln nach Frankfurt gezogen ist.

Und auch Denise (Mina-Giselle Rüffer) scheint hier zu wohnen, denn sie ist die erste Hälfte des Films ständig im Hintergrund zu sehen und schleicht sich höchst verdächtig durchs Bild. Gedreht wurde das Ganze im Röderbergweg, nicht weit weg vom Frankfurter Ostbahnhof.

Polizeipräsidium

Das Polizeirevier ist in Wirklichkeit der Hessische Rundfunk. Bild © hr

Kommissar Paul Brix (Wolfram Koch) sucht sich im Polizeipräsidium Hilfe von IT-Profi Jonas Hauck (Isaak Dentler). Das Ermittlerduo hat herausgefunden, dass die ermordete Cara eine bekannte Gamerin und Youtuberin war. Klar, dass die Polizei nun ihr komplettes Equipment scannen will. Es ist aber ziemlich schwer, an die Daten heranzukommen.

Gedreht wurden die Szenen nicht im echten Polizeipräsidium in Frankfurt, sondern auf den Fluren des Hessischen Rundfunks.

Fannys Café

Anette Baer besucht Fannys Bar in Sachsenhausen. Bild © hr

In fast jedem Frankfurt-Tatort kommt ein Besuch bei Fanny (Zazie de Paris) vor - mal geht's in ihr Café, diesmal in ihre Bar. Die steht im wahren Leben in der Wallstraße 19 in Sachsenhausen.

Kommissar Brix geht ein paar Mal dort hin, um ein kurzes Schwätzchen mit seiner ehemaligen Mitbewohnerin zu halten. Auch die Künstlerin Annette Baer (Jeannette Hain) trifft sich dort mit verschiedenen Leuten, die sie um Geld anpumpt.

Gallery New Art

Janneke und Brix statten Künstlerin Annette Baer einen Besuch in ihrer Galerie ab. Bild © hr

Annette Baer ist total perplex, als die Kommissare Janneke und Brix plötzlich vor der Galerie stehen, in der sie bald ihre Skulpturen ausstellen will. Die Objekte sehen auf den ersten Blick alle gleich aus: Sie haben alle kein Gesicht. Als "reproduzierte uniforme Verkrüppelungen" bezeichnet Fanny Baers Kunst.

Gedreht wurde in der Gallery New Art in der Schulstraße im Stadtteil Sachsenhausen.

Freie Kunstschule

In einem Mappenkurs will Lucas Werke für seine Uni-Bewerbung kreieren. Bild © hr

Lucas (Béla Gábor Lenz), der wie seine Mutter Künstler werden will, besucht einen Mappenkurs an der Kunstschule. Mit eigenen Werken will er sich für ein Kunststudium bewerben. Seine Zeichnungen sind schwarz, düster und irgendwie gruselig. Und immer wieder malt er das Gesicht der ermordeten Cara.

Auch im wirklichen Leben ist der Drehort eine Kunstschule, besser gesagt eine Kunsthochschule: die renommierte Städelschule in Sachsenhausen.

Lagerraum Atelier

Lucas zieht sich ins Skulpturen-Lager seiner Mutter zurück. Bild © hr

Lucas packt seine Tasche und will endlich sein Ding machen, ohne seine Mutter. Komisch, dass er sich auf seiner Suche nach Abstand ausgerechnet in das Skulpturen-Lager seiner Mutter zurückzieht.

Die Räumlichkeiten in der Gwinnerstraße, nicht weit weg von der Batschkapp und dem Hessen-Center, sind der perfekte Ort für den Showdown.

Spielplatz

Janneke und Brix befragen einen Follower von Cara. Bild © hr

Die Idylle ist nur Fassade: Der geschniegelt aussehende Papi – auf dem Bild nur von hinten zu sehen – ist ein Verräter. Er hat die ermordete Cara "gedoxt", also ihre privaten Daten im Internet veröffentlicht. Wegen ihm wissen die 12.000 Follower der Influencerin, wo sie arbeitet. Mögliche Feinde wussten dadurch, wo sie sie finden können.

Die scheinbar frisch aus dem Boden gestampfte Familien-Idylle aus säuberlich gepflegten Einfamilienhäusern liegt kurz vorm Frankfurter Stadtwald am Sachsenhäuser Landwehrweg.

Universität

Denise studiert Psychologie, gedreht wurde am Campus Bockenheim. Bild © hr

Die anfangs am Haus von Cara herumschleichende Denise studiert Psychologie. Ihr Interesse an dem Fach hängt möglicherweise auch mit ihrer Schwärmerei für Lucas zusammen – der braucht nämlich dringend psychologische Hilfe.

Ihre Vorlesungen finden in auf dem Campus Bockenheim an der Senckenberganlage statt.