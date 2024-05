Audio starten

Die Keltenwelt am Glauberg (Wetterau) erhält ein neues Forschungszentrum als Ergänzung des Museums. Der Neubau soll die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei der Erforschung der Kultur der Eisenzeit unterstützen. In einem Architektenwettbewerb hat das Preisgericht aus 18 Beiträgen einstimmig für den Entwurf des Büros Lehmann Architekten aus Offenburg votiert, der in Zusammenarbeit mit Helleckes Landschaftsarchitektur aus Karlsruhe eingereicht worden war. Eine Ausstellung mit den Wettbewerbsergebnissen ist im Erdgeschoss des Museums eröffnet. Sie soll für rund zwei Wochen an dieser Stelle zu sehen sein.