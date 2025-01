Live-Musik von Stars bis Geheimtipps Auf diese Top-Konzerte in Hessen können Sie sich 2025 freuen

Das neue Jahr verspricht mit Konzerten in Hessen von Bruce Springsteen über Linkin Park und Robbie Williams bis hin zu Berq viel Gutes für Musikfans. Das sind die Top-Termine aus allen Genres.

Dabei sein, wenn Musik live entsteht, vor der Bühne, in der Menge - für viele gibt es nichts Schöneres! 2024 haben die Mega-Stars Adele und Taylor Swift ja leider einen Bogen um Hessen gemacht, dafür gastierten Größen wie Travis Scott, James Blunt und Bob Dylan auf hessischen Bühnen.

Auch für 2025 ist der Konzertkalender schon wieder gut gefüllt. Wir haben 20 Tipps aus verschiedenen Genres – da ist etwas für (fast) jeden Geschmack dabei.

Die Big Five: Diese Superstars kommen nach Hessen

Lange mussten die deutschen Fans warten, im Sommer ist es so weit: Am 18. Juni spielt der "Boss" Bruce Springsteen mit seiner E-Street Band eins von drei Deutschlandkonzerten im Frankfurter Deutsche Band Park. Bruce verspricht für seine Fans zu rocken "bis die Räder abfallen".

Auch Rock-Ikone und Star-Fotograf Bryan Adams schnallt sich 2025 wieder die "six-string" um, wie er seine Gitarre im Überhit "Sommer of 69" nennt. Nur zwei deutsche Open Air-Termine 2025 hat er bisher angekündigt - einer davon am 2. Juli auf dem Domplatz Fulda, präsentiert von hr1.

Härter wird’s bei den wiederauferstandenen Linkin Park am 8. Juli im Deutsche Bank Park Frankfurt. Die Band musste den Tod ihres Sängers Chester Bennington verkraften; jetzt sind sie zurück mit einer Sängerin - der fulminanten Emily Armstrong - und dem neuen Album "From Zero".

Ebenfalls im Deutsche Bank Park: Robbie Williams. Momentan turnt er noch als Affe in "A Better Man - Die Robbie Williams Story" über Kinoleinwände, am 10. August erobert Robbie dann wieder die Bühne, präsentiert von hr3. Fans und Experten spekulieren ja, ob er ein neues Studioalbum im Gepäck haben könnte.

Simply Red, "einfach rot" wie die Haarfarbe von Sänger Mick Hucknall - der Name lag bei Gründung der Soulpop-Band 1984 auf der Hand. Hucknall & Co. feiern das 40. Jubiläum ihres Debütalbums "Picture Book" 2025 mit einer Welttour und machen am 1. November Halt in der Frankfurter Festhalle.

Große Aufregung um Tokio Hotel, Mitte der Nullerjahre: "Die sehen ja aus wie Manga-Figuren!" Im Style waren Tokio Hotel ihrer Zeit voraus. 20 Jahre später macht das immer noch Spaß - live am 6. März in der Jahrhunderthalle Frankfurt.

Tom und Bill Kaulitz beim Auftakt-Konzert ihrer "Beyond the World Tour" in Frankfurt. Bild © hr/ Jeannie Lukaszewicz

Johannes Oerding, der Pop-Songwriter mit den tiefschürfenden Texten, hat inzwischen sein Sabbatjahr beendet und stürzt sich wieder ins Konzertgetümmel. 2025 ist er auf Open Air Tour: am 3. Juli zum Beispiel auf dem Domplatz Fulda.

Zum Ende des Sommers besucht uns dann mit Ayliva eine der spannendsten neuen deutschen Stimmen. 2024 wurde sie in Deutschland öfter gestreamt als Taylor Swift. Am 11. und 12. September gehört ihr die Festhalle Frankfurt.

Mit harter Sprache hauen K.I.Z. ihre ironischen Songs raus. Die Haltung: antirassistisch, gegen Nazis, pro Feminismus. Live spielen K.I.Z. am 4. März in der Nordhessen Arena Kassel und am 28. (ausverkauft) und 29. März in der Festhalle Frankfurt.

Subtil politisch kommen auch die Jungs von Deichkind daher. Ihre konsumkritische Megaparty ist wie ein Bällebad für Erwachsene, zu erleben am 20. Juni beim Hessentag in der Stadtwerke-Arena Bad Vilbel.

Deichkind in der Festhalle in Frankfurt: Performance im und mit dem Publikum. Bild © Steffen Edlinger (hr)

Apropos Hessentag: am Samstag, den 14. Juni gastiert am selben Ort Ski Aggu, der Berliner Nuschel-Rapper mit Vokuhila und Skibrille. Wer ihn dort verpasst, hat beim Open Flair Festival Eschwege (6. bis 10. August) noch mal die Chance.

Fans der Musik von Quentin Tarantino-Filmen sind bei dem österreichischen Duo Cari Cari richtig. Auch in US-TV-Serien war ihr cooler Spaghetti-Western-Sound schon zu hören. In Frankfurt gastieren sie am 16. April im Zoom.

Falls das zu soft ist - wie wäre es mit Team Scheisse? Die Bremer haben im Alleingang den Punk zurückgebracht, mit drei Akkorden und bissigen Texten. Tickets für den 1. Mai in Wiesbaden sind schon weg, aber beim "Stadt ohne Meer"-Festival Gießen am 13. und 14. Juni geht noch was.

Team Scheisse 2024 beim Hurricane Festival Bild © picture-alliance/dpa

Bessere Chancen auf Karten haben die Fans der deutschen Crossover-Legenden H-Blockx. Die Band um Sänger Henning Wehland bringt ihren Mix aus Pop, Punk, Metal und Funk am 31. Oktober nach Offenbach in die Stadthalle.

2025 geht die US-Hardcore-Band Rise Against in ihr 26. Jahr. Mit Themen wie Tierschutz und Menschenrechte punktet sie bei ihren Fans und ist live gleich zweimal in Frankfurt, am 18. und 19. Februar in der Jahrhunderthalle Frankfurt.

Grimmig und tiefschwarz wird es dagegen kurz vor Ostern im Schlachthof Wiesbaden, wenn am 16. April Behemoth (Polen), Satyricon (Norwegen) und Rotting Christ (Griechenland) auftreten - drei Mal Black Metal vom Feinsten.

Schade: Iron Maiden am 25. Juli in Frankfurt sind ausverkauft. Wie wäre es stattdessen mit Kreator? Die Ruhrpott-Legenden um Mille Petrozza rocken am 22. August das Kloster Schiffenberg in Gießen. Motto: "Thrash at the Monastery!"

Christian Giesler, Bassist der deutschen Thrash-Metal-Band "Kreator" Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Fast 100 Jahre alte Gedichte von Mascha Kaléko bringen Dota und Band am 8. Januar im Marburger KfZ auf die Bühne und man merkt verblüfft: Die Sorgen und Freuden von damals sind immer noch aktuell.

Überhaupt ist gerade eine gute Zeit für deutsche Songpoeten mit eigenem Sound, wie den 20-jährigen Berq aus Hamburg. Seine wuchtigen Songs mit charismatischer Stimme sorgen für ausverkaufte Läden (z.B. in Wiesbaden und Fulda). Er tritt aber auch bei "Stadt ohne Meer" in Gießen auf, am 13. und 14. Juni.

Faber im Sommer 2024 in Fulda Bild © Katrin Kimpel

Der Schweizer Singer-Songwriter Faber hat mit dramatischem Chanson-Pop gerade das "ZDF Magazin Royale"-Publikum verzückt. Am 20. Juni gibt es ihn dann live in der Batschkapp Frankfurt und am 17. Juli im Schlosspark Marburg.