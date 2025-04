Drei Jahrzehnte lang haben Fettes Brot Musikgeschichte geschrieben, 2023 verabschiedete sich die Band von der Bühne. Jetzt widmet ein Wiesbadener Verleger den Hamburger Hip-Hoppern einen Comic. Zehn Illustratoren interpretieren zehn Musiktitel - von "Emanuela" bis "Schwule Mädchen".

Musik in Bilder zu übersetzen - das hat sich der Wiesbadener Jonas Engelmann zur Aufgabe gemacht. Der Literaturwissenschaftler, Autor und Herausgeber ist in der Comic- und Popszene gut vernetzt und betreibt mit einem Team in Mainz den Ventil-Verlag.

Von Rock bis Hip-Hop

"Songs von unterschiedlichen Zeichnern und Illustratoren interpretieren zu lassen, finden wir spannend", sagt Engelmann. Namhafte Rockbands wie Ton Steine Scherben, Trio oder Tocotronic haben er und seine Mitstreiter schon für Buchprojekte gewinnen können.

Jonas Engelmann hat "Schwule Mädchen Sondereinheit" herausgegeben. Bild © Sarah Pittroff

Jetzt hat Ventil sein Repertoire zum ersten Mal um eine Hip-Hop-Band erweitert. Die Hamburger Formation Fettes Brot kontaktierte den Verlag und schlug das Projekt vor. "Weil die Mitglieder Comic-Fans sind und unser Konzept super finden", erklärt Jonas Engelmann.

Frankfurter Autorin gewünscht

Zehn Zeichnerinnen und Zeichner wurden für den Comic "Schwule Mädchen Sondereinheit" ausgewählt, der nach einem der größten Hits von Fettes Brot benannt ist.

Helena Baumeister ist eine der Illustratorinnen. Bild © Privat

Die gebürtige Frankfurterin Helena Baumeister wurde auf Wunsch der Hip-Hopper ins Zeichnerteam eingeladen. Beeindruckt hatte sie die Bandmitglieder Dokter Renz, König Boris und Björn Beton mit ihrer Arbeit am Song-Comic für das Trio-Buch.

"Songs schaffen Kino im Kopf"

Auf die Musik der "Brote" stand Baumeister bereits als Fünfklässlerin. Die Comiczeichnerin feiert sie wegen des Kinos, das beim Hören ihrer Songs im Kopf entstehe, erzählt sie. "Sie schaffen es perfekt, eine Drei-Minuten-Geschichte in Bildern zu erzählen", sagt die 27-Jährige.

Helena Baumeister illustrierte den Fettes Brot-Titel "Silberfische in meinem Bett". Bild © Helena Baumeister

Als Beitrag zum Comic hat die Zeichnerin den Song "Silberfische in meinem Bett" ausgewählt. "Diese Tiere gab es auch bei mir zu Hause, und ich habe daraus schon Geschichten für einen Kinder-Comic gemacht."

Songs aus dem echten Leben

"Silberfische in meinem Bett" ist die Story eines Tages voller Pleiten, Pech und Regen. Helena Baumeister wählte für den roten Faden des Comics ein Schwein, das als Metapher für schlechte Tage stehen soll.

Der Titel stammt vom zweiten Studioalbum "Außen Top Hits, innen Geschmack", mit dem Fettes Brot auch wegen der beiden Hits "Jein" und "Nordisch by Nature" Kultstatus erreichten.

Musikalische Grenzgänger

Auch Zeichner Tobi Dahmen kam an den Hamburger Rappern nicht vorbei, obwohl er nach eigener Aussage gar kein Fan war. Doch als die Musiker eines seiner Comic-Bücher in ihrem Band-Podcast abfeierten, habe ihm das sehr geschmeichelt, erzählt er.

Tobi Dahmen illustrierte "Falsche Entscheidung" Bild © Tobi Dahmen

In den Song "Falsche Entscheidungen" interpretiert Dahmen seine persönliche Geschichte als Mod und Einzelgänger hinein, der mit Hilfe von Musik seine Scheu vor dem Fremden überwindet, seine eigene Identität entdeckt und Freunde findet.

"Fettes Brot haben sich keine Grenzen gesetzt und so Habitus im Hip-Hop konterkariert", bemerkt Dahmen.

Deshalb finde er den scheinbar widersprüchlichen Titel des Comis "Schwule Mädchen Sondereinheit" sehr passend.

Tobias Dahmen hat einen Comic zum Titel "Falsche Entscheidungen" beigesteuert. Bild © Ralf Müller-Rode

Viel Text, mehr Anspruch

Der "Brote"-Comic will durch Vielfalt überzeugen, die die Comiczeichner durch ihre unterschiedlichen Persönlichkeiten und Stile einbringen. Vom Verlag bekamen sie dabei freie Hand, sagt Verleger Engelmann. "Die einen erzählen die Song-Texte in ihren Bildern völlig neu. Andere bleiben nah an den Texten und setzen sie in Bilder um."

Dass Hip-Hop im Vergleich zu anderen Genres einen großen Textanteil hat, sieht Engelmann dabei als besondere Herausforderung für sein Zeichner-Team. "Dafür erzählt er aber meist eine recht klare Geschichte", relativiert der promovierte Comic-Experte.

Parallelen zwischen Musik- und Comicverlag

Besonderen Reiz haben Fettes Brot für die Macher von Ventil auch wegen ihrer Unabhängigkeit. Sie besitzen die Rechte an jedem ihrer Songs und verwalten sich als Kreativgemeinschaft selbst.

Eine Parallele zur Arbeit seines Verlags, sagt Jonas Engelmann: "Deswegen haben wir uns auch auf persönlicher Ebene sehr gut mit der Band verstanden."